Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi Beton direk devrildi, araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çarpıp devirdiği beton elektrik direğinin altında kalan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi girişinde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Peker'in kullandığı 54 ZK 606 plakalı otomobil, mahalle yönünde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki tabelalara çarpan araç, sonra beton aydınlatma direğini devirdi. Savrulan araç bu sırada direğin altında kalarak ezildi. Kazada araçta yalnız olan sürücü Oktay Peker, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Devrilen direk kaldırıldı, araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü ve trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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