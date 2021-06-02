Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Oktay Peker, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi´nde meydana geldi. Oktay Peker idaresindeki 54 ZK 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelalara ve beton aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Direk, çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Oktay Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Peker´in cansız bedenini araçtan çıkardı. Peker´in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2021-06-02 13:27:03



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