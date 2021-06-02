Büyükşehir Belediyesi kuvvetli yağışa karşı uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 Haziran Çarşamba günü akşam saatlerine kadar şehirde etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde beklenen kuvvetli yağışa ilişkin olarak vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2 Haziran Çarşamba günü şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Metrekareye 21 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilen ve akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak ve dolu yağışında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz şehir genelinde müdahaleye hazır olarak beklemektedir. Vatandaşlarımızın da olası bir ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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