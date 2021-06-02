Otobüs şoförlerine ilk yardım eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine sağlıklı bir ulaşım için ilk ve acil yardım eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitime katılan personele acil durumlara zamanında ve doğru müdahalenin nasıl yapılacağı sözlü ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışını her geçen gün daha ileri taşımak için kurum içi personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan otobüs şoförlerine ilk ve acil yardım eğitimi verildi. Verilen eğitimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şoförlere anında müdahalede bulunmaları için gerekli bilgiler sözlü ve uygulamalı olarak anlatıldı. 79 personelin katıldığı eğitimlerin sonunda ise şoförlere ilk yardım belgeleri takdim edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, eğitimlerle toplu taşımada maksimum memnuniyeti hedefleyerek, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.