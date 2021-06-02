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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeline ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

İHA

Belediye personeline ‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi

Hendek Belediyesi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte geçen konular hakkında tüm personellere 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.
Hendek Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikâh ve Toplantı salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında 40 kişilik gruplar halinde düzenlenen eğitime belediye personelleri katıldı. İş güvenliği Uzmanı Samet Akyol tarafından 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ konularında personele bilgi verildi. Eğitim seminerinde işçilerin yasal haklarını, iş yerlerinde olabilecek tehlikeleri ve meslek hastalıklarını anlatan İş Güvenliği Uzmanı Samet Akyol, öncelik olarak iş güveliği kurallarına uyulması gerektiğini belirtirken, iş kazalarının yüzde 88’inin güvensiz davranışlar, yüzde 10’unun güvensiz koşullar, yüzde 2’sinin ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısıyla meydana geldiğini ifade etti.
İş güvenliğinin kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirten Akyol, “Bir anlık dikkatsizliğin ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir. Yaşanan kazaların birçoğu geçici olmayabilir. O yüzden her zaman dikkatli olmalıyız” diyerek çalışanları uyardı. Eğitime katılan personeller programın sonunda 10 sorudan oluşan sınava tabi tutuldular. Eğitimlerin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

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