Lisansüstü seminer günlerinin 3’üncüsü düzenlendi

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen ‘Lisansüstü Seminer Günleri’nde 8 oturumda 32 seminer sunumu gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 3’üncüsü düzenlenen ‘Lisansüstü Seminer Günleri’ lisansüstü öğrencileri ve davetli akademisyenlerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 3 gün süren etkinlik kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencileri toplam 8 oturumda 32 seminer sunumu gerçekleştirdi. Lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra akademisyenlerin de katkı sağladığı seminer programında Prof. Dr. F. Hülya Aşçı ‘Bilimsel Makale Yazma İlkeri’, Doç. Dr. Gözde Ersöz ‘Egzersiz Motivasyonunda Güncel Yaklaşımlar’, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel ‘Çocuklarda Ağırlık Antrenmanı İlke ve Prensipleri’ ve Prof. Dr. Levent İnce de ‘Öğretmen Eğitimi’ başlıklı sunumlarıyla alandaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

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