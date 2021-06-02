SAÜ ve Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi arasında iş birliği

Sakarya Üniversitesi ve Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Her iki üniversitenin ortak bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmaları üzerine karşılıklı bilgi paylaşımı, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların gerçekleştirilmesi ile öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacıların değişimlerini sağlamak amacıyla somut adımlar atıldı. İki ülke arasında düzenlenen online protokol törenine Batken Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gıyazoz ve öğretim üyeleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Biz SAÜ olarak kardeş ülkelerde ki üniversiteler ile iş birliğini önemsiyoruz. Özellikle iş birliklerinin somut hale dönüşmesine çaba sarf ediyoruz. Öğretim elamanı ve lisansüstü öğrenci değişimi hemen yapabileceğimiz işlerden birisidir. Bunun ötesine geçip ortak diploma programları açabilir, biraz daha somut projelerle araştırma alanlarına dönük öğretim elemanlarımızı bir araya getirebilir, kamu kuruluşlarına veya uluslararası kuruluşlara verebileceğimiz ortak projeler geliştirebiliriz” dedi.

Sözlerine üniversitelerin işbirliğinin her iki üniversite ve ülke için büyük katkılar sağlayacağını dile getirerek devam eden Prof. Dr. Savaşan, “Küçükte olsa somut adımlar atmaya devam edelim. Bizim de Batken Üniversitesinden öğretim üyelerini Sakarya’da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Atacağımız imzalarla iyi niyet ve iş birliği düşüncelerini somutlaştırmış oluyoruz, bu vesileyle ilk adımı attık. Karşılıklı ziyaretlerle iş birliğimizi derinleştireceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

Batken Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gıyazoz ise, “İmzalanan bu protokol tarihten bu yana gerçekleşen kardeş ülkelerin ilişkilerini daha da pekiştirecek. Bu kapsam bugün imzaladığımız protokol ile en kısa sürede Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerini üniversitemize bekliyor ve yakın zamanda görüşmeyi temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı protokolün imzalanması ardından sona erdi.

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