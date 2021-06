Başkan Yüce: “Bugün eğitiminde yanında olduğumuz öğrenciler gelecekte gururumuz olacak”

Ali Koç her şeyi anlattı!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin laboratuvar açılışına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen laboratuvar açılışına katıldı. Üniversitenin Akyazı yerleşkesinde gerçekleştirilen açılışa Başkan Yüce’nin yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen katıldı. Program esnasında laboratuvara verdiği destekten ötürü SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık Başkan Yüce’ye teşekkür ederek plaket takdim etti. İncelemelerinin ardından konuşan Başkan Yüce, bilimin ışığında yürütülen çalışmaların yakın takipçisi ve destekçisi olduklarını belirtti.



İlime ve bilime önem veriyoruz

Sakarya’nın eğitim konusunda her geçen gün daha ileri gittiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Şehrimizde bulunan üniversitelerin başarısını görmek ve bu başarıyı daha ileri taşımak için gelişimlerine şahit olmak bizler için gurur verici. Öğrenci şehri olan Sakarya eğitim alanında uzman kadrosu ve son teknolojiye sahip fakülteleriyle Türkiye’nin hatta yurtdışında yaşayan öğrenci kardeşlerimizin de ilgisini çekmekte. Bugün de eğitime verilen öneme bir kez daha şahit olmak için toplandık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz laboratuvar ile öğrencilerimiz çalışmalarını son teknoloji sayesinde uygulamalı bir şekilde yürütebilecekler. Bizim anlayışımızda ilimin ve bilimin yeri her zaman en önde gelmektedir. Bu düşünce ile bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz laboratuvara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de katkıda bulunduk. Geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmalarıyla dünyada kendini ispat edecek bilim insanları yetiştirmek önceliklerimizdendir. Bilime verdiği katkılardan dolayı öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve böylesine önemli laboratuvarı şehrimize kazandıran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür ediyorum” dedi.



Öğrencilerimizin en büyük destekçisiyiz

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yapılan katkılar hakkında da konuşan Başkan Yüce, “Projelerimize başlarken, çalışmalarımızı yürütürken, vatandaşımıza hizmet ederken her zaman için eğitim olmazsa olmaz dedik. Bu doğrultuda öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onların eğitimine katkı sağlayacak çalışmalarımızın yanı sıra şehrimiz için eğitim alanında çok büyük bir projeyi de hayata geçirdik. Eski İmam Hatip Okulu’nun bulunduğu noktada hayırsever iş insanlarımızla birlikte projesine başladığımız yeni imam hatip okulumuzun çalışmaları hızla devam ediyor. İnce ince işlenerek hazırlanan projemizle belki de ülkemizin en güzel okullarından birini inşa edeceğiz. Biz vatandaşımıza hizmet ederken gençlerimizin ve gelecek neslimizin eğitimini de önemsiyoruz. Bugün eğitimlerine destek verdiğimiz öğrencilerimiz inşallah gelecekte ülkemiz için gurur verici işlere imza atacaklar” ifadelerinde bulundu.

