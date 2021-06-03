Doğal yaşamı koruyarak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar Serdivan’da atıklar kazanıma dönüşüyor Hizmete alınan ‘Mobil Atık Kazanım’ aracı mahallelerde israfı önleyecek

Serdivan Belediyesi, hedeflerinin 'Sıfır Atık' olduğunu belirterek Sakarya’da bir ilke imza attı. Hizmete alınan “Mobil Atık Kazanım” aracı mahalleleri gezerek, geri dönüştürülebilecek ürünleri ekonomiye kazandıracak, vatandaşlar ise proje kapsamında topladıkları atıkların ağırlığına göre aile bütçelerine katkı sağlayacak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Koruma Haftası öncesi yapılan açıklamada 'Atık Kazanım' adı verilen projeyle birlikte, Serdivan Belediyesi geri dönüştürülebilecek ürünleri ekonomiye kazandırırken, vatandaşların da ekonomik kazanç sağlayacağı belirtildi. Sürdürülebilir çevre adına, akıllı belediyecilik anlayışıyla hizmete devam ettiklerini vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Geri dönüşümü mümkün atıkların çöpe gitmesinin, kaynakları kısıtlı dünyada en büyük israf olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, “Her hanede geri dönüşmesi mümkün, yeniden değerlendirilebilir, ekonomiye kazandırılabilir tonlarca ham madde çöpe giderek israf ediliyor. Bu tüketim sonucunda ülkemiz ekonomik kaynaklarını dünyamız ise doğal kaynaklarını kaybediyor. Biz de vatandaşımızla el ele vererek bu gidişata dur demek istiyoruz” dedi.

Hizmete alınan “Mobil Atık Kazanım” aracının belli periyotlarla Serdivan’ın tüm mahallelerinde çalışacağını belirten Başkan Alemdar, “Vatandaşımız telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile çok kolay bir şekilde bu projeye dahil olabilecek. Yapılması gereken tek şey; metal, plastik, kağıt gibi geri dönüştürülebilir evsel atıklarını ayrıştırarak mobil atık kazanım aracına teslim etmek. Topladıkları atıkların ağırlığına göre kazanacakları puanlar mobil uygulamalarındaki hesap bakiyelerine yüklenecek. Bu puanları anlaşmalı noktalarda harcayabilecekler. Bu projede hem Serdivanınız hem de Serdivanlı hemşehrilerimiz kazanacak” diye konuştu.

Nihai hedefin daha yaşanabilir bir dünya olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Alemdar, doğaya saygısı olan, çevre bilinci anlayışıyla yetişen bir nesle örnek olmak ve geleceğin Serdivan'ını birlikte inşa etmek olduğunu ifade etti.

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