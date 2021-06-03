SUBÜ’de yüz yüze eğitim 27 Eylül’de

SUBÜ Konuşmaları’nın sezon finaline konuk olan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, canlı yayında öğrencilere müjdeyi vererek yüz yüze eğitime 27 Eylül’de geçileceğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 12. konuşmacısı ‘Rektörle Sezon Finali’ başlıklı söyleşiyle Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. İlknur Çakar’ın gerçekleştirdiği söyleşide; pandemi dönemindeki eğitimöğretim sürecinin değerlendirilmesi, 20212022 Akademik Yılı’nda nasıl bir yol izleneceği, SUBÜ’nün kat ettiği mesafe ve üniversiteye yönelik gelişmeler ele alındı. Üniversitenin YouTube hesabı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanan programda öğrencilerin interaktif olarak sorduğu sorular da cevaplandırıldı.

SUBÜ Konuşmaları’nda çok önemli isimleri öğrencilerle buluşturduklarını dile getiren Rektör Sarıbıyık, “Öğrencilerimize vizyon katmak adına bu çalışmaları başlattık ve ben inanıyorum ki SUBÜ Konuşmaları artık bir marka oldu. Birçok insanın katıldığı ve sonradan da dinlediği bir konuşma zincirine dönüştü. Evet, bir kriz ortamı oluştu, öğrencilerimizle yüz yüze bir arada değiliz. Ancak biz bu krizi bir fırsata dönüştürdük. Ülkemizdeki çok önemli insanlarla öğrencilerimizi çevrimiçi da olsa bir araya getirme fırsatını yakalamış olduk. En üst düzeyden ve güncel olarak çalışmalar yürüten insanları direkt birinci ağızdan öğrencilerimize iletmek istedik. Bu süreçte iletişim koordinatörlüğümüz, sağlık kültür ve spor daire başkanlığımız ve bu işin görünmeyen kahramanları ciddi anlamda bir çaba gösterdiler. Bağlantıları kurmak ve kurgulamak ciddi anlamda zordu. Son konuşmada arka planda neler olduğunu ben kısaca bir özet geçeyim. Temel Kotil’i konuk ettik. Yapmış olduğu iş gereğince telefonu kameraya izin vermediği halde başka bir telefon bularak ve telefonu elinde tutarak bu yayını gerçekleştirdi. Bu son derece önemli bir şeydi. Dolayısıyla bu işin arka planında çok kıymetli emekler var. Biz bu emekleri bir şekilde öğrencilerimize ulaştırmanın çabası içerisindeyiz” dedi.



Zirve isimlerle öğrencilerimizi bir araya getirdik

SUBÜ konuşmalarının 30 bin izlemeye ulaştığını aktaran Sarıbıyık, “Listeye bakacak olursak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sinan beyle ilk programı gerçekleştirdik. Yine günümüzün de en önemli konularından birisi olan sağlık konusunu Prof. Dr. Fatih Gültekin ile konuştuk. Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında olan uzay çalışmalarını Prof. Dr. Lokman Kuzu ile konuştuk. Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sabahattin Aydın hocamızı pandemide sağlık hizmetleri konusuyla öğrencilerimizle buluşturduk. Eski aile bakanımız ve cumhurbaşkanımızın baş danışmanlarından olan Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamızı öğrencilerimizle buluşturmuş olduk. Algı yönetimi ve softpower konusunda yetkin isimlerden olan ANAR Genel Müdürü Kemal Kaptaner beyi öğrencilerimizle buluşturduk. Yunus Emre ve dostluk konusuyla Türkiye’de iz bırakan insanlardan biri olan Prof. Dr. Sadettin Ökten hocamızı öğrencilerimizle buluşturduk. Şair ve gazeteciyazar İsmail Kılıçarslan’ı ağırladık. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan’ı şehir kültürü ve turizm konusunda tüm izleyicilerimizle buluşturduk. Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürümüz Prof. Dr. Temel Kotil beyi az önce hikâyesini de anlattığım zorluklarla birlikte sizlerle birlikte buluşturmuş olduk. Gerçekten zirve isimlerle öğrencilerimizi bir araya getirdik. İnşallah bu programlar önümüzdeki dönem de devam edecek” diye konuştu.



Final sınavları ve yaz okulu uzaktan yapılacak

Final sınavları ve yaz okulunun ne şekilde yapılacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıbıyık, “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayla yaz okulunun ne şekilde olacağını da netleştirmiş olduk. Yaz okulu çevrimiçi olacak. Geçen yıl yapmış olduğumuz uygulamanın bir benzeri olarak yaz okuluyla birlikte staj yapılmasına imkân vereceğiz. Ancak buradaki olmazsa olmazımız öğrencimizin en az dört gün işletmeye gideceği bir uygulamadır. Final sınavları da çevrimiçi olacak. Pandeminin seyri neticesinde hibrit eğitimi de çevrimiçine dönüştürmek zorunda kaldık. Bundan dolayı sınavlar bu dönem uzaktan çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Altyapı sebebiyle sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz üniversitelerimizin tüm imkânlarını rahatlıkla kullanabilirler. Evinde interneti olamayabilir ya da çekmeyebilir, internet kafede fırsat bulamayabilir, dolayısıyla ilgili okullarımızın imkânlarından faydalanabilirler. Bunun dışında bulundukları şehirlerdeki diğer üniversitelerin imkânlarından da faydalanabilirler. İngilizce hazırlık sınıflarında ekran fobim var, heyecanlanıyorum gibi sıkıntısı olan öğrencilerimiz varsa onlara da yüz yüze sınav yapma hakkı tanıyacağız” şeklinde konuştu.



Stajdan muafiyet söz konusu değil

Pandemi döneminde staj yeri bulmanın zor olduğunun farkında olduklarını dile getiren Sarıbıyık, “Daha önce Sakarya ve Sakarya’ya yakın yerlerdeki işletmeleri staj için uygun görüyorduk. Ancak pandemiyle birlikte bunun alanını genişlettik ve öğrencilerimize kendi bulundukları şehirlerde de stajlarını yapabileceklerini söyledik. Ayrıca stajdan muafiyet gibi bir durum da söz konusu değil. Eğer kendi şehirlerinde staj yapacakları yerler bulamıyorlarsa biz onlara Sakarya’da yer bulabiliyoruz. 2012 yılından beri iş dünyasıyla yapmış olduğumuz iş birliği ve kurduğumuz diyalog bize bu konularda kolaylık sağlıyor. Biz üniversite olarak bu tür konularda elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmek durumundayız. Ben staj ile ilgili olan kısmın kolay olmadığını ancak imkansız da olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Öğrenci dostu uygulamalar geliştiriyoruz

Bilgi işlem, uzaktan eğitim, öğrenci işleri ve personelle ilgili bütüncül bir çalışmanın olduğunu ifade eden Sarıbıyık, “SABİS uygulamasında bir çalışma başlattık. Sistemle ilgili zaman zaman sıkıntı yaşadığımızın farkındayız. Bu sorunları minimize etmeye çalışıyoruz. Günümüzde birçok uygulamanın internet teknolojileri kullanılarak yapıldığı bir dönemde bizimde buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Çok ciddi bir çalışma içeresindeyiz. İnşallah bu eylül, ekim ayından itibaren kendi özel yapmış olduğumuz yazılım çerçevesinde SABİS benzeri bir uygulamayla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine uzaktan eğitimi de burayla entegre çalıştıracağız. Daha öğrenci dostu bir uygulamayla öğrencilerimiz buluşturmuş olacağız. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.



Mezuniyet, şartlar el verirse

Öğrencilerin mezuniyet töreniyle ilgili gelen sorularını da cevaplandıran Sarıbıyık “Cevabı en zor sorulardan bir tanesi bu. Gönül istiyor ama şartlar el verir mi bunu net olarak bilemiyoruz. 13 Eylülden itibaren yüz yüze eğitime geçilebilir ümidindeyiz. Eğer bu normalleşme olursa bizde öğrencilerimizi çok özledik. Öğrencilerimiz bari bir mezuniyet hatıramız olsun gibi sitemlerde bulunuyorlar. Katılıyorum, onları canı gönülden destekliyorum. Eğer 13’ü ile 26’sı arasında bir planlama gerçekleştirebilirsek neden olmasın. Bu dönemde yüz yüze eğitime geçme ihtimali olabilir” diye konuştu.



Yüz yüze eğitim 27 Eylül’de

Öğrencilerin en fazla merak ettiği soruların başında gelen yüz yüze eğitime geçiş konusunda müjde veren Sarıbıyık, “Sayın cumhurbaşkanımızın 13 Eylül söylemi tabi çok kıymetli. Okulun, arkadaşlığın ve dostluğun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bu süreç bize öğretti. 13 Eylülden sonra üniversite olarak öğrencilerimizle tekrar yüz yüze geleceğimiz günü iple çekiyoruz. Akademik takvimimizdeki tarihi açıklıyorum. 27 Eylül’de inşallah yüz yüze eğitime başlıyoruz. Eğitim sistemimiz hibrit olacak. Bazı derslerimiz uzaktan eğitimle, çoğunluğu ise yüz yüze gerçekleşecek. Uygulamadan taviz vermiyoruz. +1 uygulamamız tüm birimlerimizde devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



Sözümüzü unutmadık

Okula dönüşte yapılacak köfte ekmek partisinin de hatırlatılması üzerine konuşan Sarıbıyık, “Biz sözümüzde duruyoruz. İnşallah o günlere kavuştuğumuzda tüm birimlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla mangalı yakacağız. Ayrıca bu etkinliğe şehrin ilgili aktörleri de kayıtsız kalmadılar. Onlar da öğrencileri özledi. Bizim yapmış olduğumuz açıklamaya Sakarya esnafından da ciddi destek gelmişti. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Mangalı yakacağımız günü hasretle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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