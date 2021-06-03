Jandarma ekiplerince yakalanan 251 şüpheliden 68’i tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 251 şüpheliden 68’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Mayıs ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Mayıs ayı içerisinde 6 bin 882 asayiş devriyesi düzenlenirken, 25 bin 71 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirildi. Sorgularda esnasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 251 kişi yakalandı. Yakalanan 251 kişiden 68’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet, 33 adet silah mühimmatı ve 9 adet şarjör ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ise; 141 adet sikke ve muhtelif tarihi eser, 70 adet uyuşturucu hap, bin 581 kök kenevir, 97 gram kenevir tohumu, 108 gram kubar esrar, 50 gram bonzai, 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 85 şüpheliden ise 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma trafik ekiplerince ise, 3 bin 303 trafik uygulaması yapılırken, bu uygulamalarda 2 bin 173 cezai işlem uygulandı.

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