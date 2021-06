Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu’nda Jimnastik Gösterisi Programı düzenlendi. Programda, minik öğrencilerin jimnastik gösterisi, büyük alkış aldı.

Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu’nda “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında jimnastik gösterisi programı düzenlendi. Programa Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Taşkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Betül Gökhan, Karasu Tapu ve Kadastro Müdürü Erol Çakmak ve veliler katılım sağladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın ardından Okul Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, bir konuşma yaptı. Müdür Türkoğlu Kuba, “Biz de bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen Müdürlerimiz Said Özkan, Çetin Turhan, Mehmet Taşkıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Türkoğlu Kuba’nın konuşmalarının ardından minik öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Parlak’ın öncülüğünde jimnastik gösterilerini sundu. Öğrencilerin renkli ponponlar ve çember aletleri ile yaptıkları hareketler, ortaya renkli görüntüler çıktı. Gösterilerin ardından öğrencilere, Said Özkan, Mehmet Taşkıran, Fatma Betül tarafından hediyeleri takdim edildi ve Çetin Tuhan, Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Parlak’a emeklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek kendisine çiçek takdim etti.

