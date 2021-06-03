En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, lastiğinin patlaması nedeniyle yalpalayan TIR'daki tonlarca marul yola saçıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Murat Uzunoğlu yönetimindeki 06 CKP 411 plakalı marul yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu yalpaladı. Bir süre yalpalayarak ilerleyen TIR, emniyet şeridine yanaştı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan marullar ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. TEM yolu İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yola saçılan marulların ekipler tarafından yolun dışına alınmasıyla ulaşım normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-06-03 21:10:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.