Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında beş kilometre yol yürüdüler

Ülke genelinde ilk defa kutlanmaya başlanan 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya’nın Karasu ilçesinde sağlıklı yaşam amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi ve sportif faaliyetlerde bulunuldu. Program kapsamında yaklaşık beş kilo metre yol yüründü.

Karasu’da 1 7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde sağlıklı yaşam amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Gerçekleşen programa Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, Karasu Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Said Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Taşkıran, daire amirleri, okul müdürleri, idareciler, eğitimciler, HEM kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında Karasu Kaymakamlığı binası önünden başlanarak Sahilpark’a kadar yürüyüş yapıldı. Ardından Sahilpark’ta Kemal Ataç öncülüğünde spor yapıldı. Sporun ardından Karasu Belediyesi tarafından katılımcılara çay ikramında bulunuldu. Burada verilen kıra bir molanın ardından tekrar başlangıç noktasına doğru yürüyüş gerçekleştirildi.



Amaç sağlıklı yürüyüşe dikkat çekmek

Etkinliğin içeriği hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Turhan, “Bugün, hem sağlıklı yürüyüşe dikkat çekmek hem de topluma HEM çalışmalarını ifade etmek için bir yürüyüş etkinliğimiz var. Maksadımız HEM etkinliklerine dikkat çekmek, insanların hayatlarının sonuna kadar bu etkinliklerden istifade edebileceklerini, hem sosyal hem kültürel hem eğitimsel hem de sportif faaliyetlere iştirak edebileceklerini ifade etmek için bu etkinliği düzenledik. Katılan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan ise bu yıldan itibaren her Haziran ayının ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanıldığına dikkat çekti ve ilçe genelinde çeşitli etkinlikler ile haftayı kutladıklarını belirtti.



Halka örnek olmamız ayrıca güzel

Yürüyüş ve spor etkinliğine katılan Nuray Beyrak, “Bahçede ekip dikiyorum. O da spor. Zamanım oldu mu yürüyorum. Etkinliği çok beğendim. Bence çok iyi oldu. Mahallede arkadaşlarımızla yürüyüş yapıyorduk biz de. Ama bu yıl pandemiden dolayı yapamadık” diye konuştu. Etkinliğin faydalı ve güzel olduğunu dile getiren Denizköy Ortaokulu Müdürü Adem Akçakoyunlu ise, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim buna öncülük etmemiz okul idarecileri, öğretmenleri olarak halka örnek olmamız da ayrıca çok çok güzel. Biz zaten normalde sağlıklı yürüyüş yapıyoruz. Ama böyle toplu yürüyüş yaparak halkın dikkatini çekmek de güzel oldu. Bu etkinliği düzenleyenlere, başta Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne katılan bütün idareci, öğretmen arkadaşlara şahsım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

