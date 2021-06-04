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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAVSAK’a 3 sefer daha

İHA

HAVSAK’a 3 sefer daha

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin havalimanına kolay ulaşım için hayata geçirdiği HAVASAK’ın sefer sayısı kademeli normalleşmeye geçişle birlikte 9’dan 12’ye yükseldi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımlar için hayata geçirilen HAVASAK’a ilgi günden güne artıyor. Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arası yolcu taşıyan HAVASAK’lar, kademeli normalleşme kararlarının ardından ek seferlere başlıyor. 7 Haziran Pazartesi günü itibariyle 9 gidiş 9 geliş olarak gerçekleştirilen seferler 12 gidiş 12 geliş olarak uygulanacak.
9 seferden 12 sefere çıktı
Daha önce gidiş 9 ve dönüş 9 olmak üzere toplamda 18 sefer olarak hizmet veren araçlar, yeni dönemde gidiş 12 ve dönüş 12 olmak üzere toplamda 24 sefer yapacak. Ek seferler 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren uygulamaya alınacak. Bu güncellemeyle birlikte havalimanı yolcuları karşılıklı olarak her 1 buçuk saatte bir yolculuk edebilecek.
Bilet satışları 6 noktada
HAVASAK için bilet satışı Kent Meydanı, SBB Terminali, Kuzey Terminal, Şal Sokak, Erenler Patates Hali ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yetkili noktalardan yapılıyor. Ayrıca havasak.com.tr adresi üzerinde de online bilet alımı gerçekleştirilebiliyor. HAVASAK’a ulaşma noktasında büyük kolaylık sağlayan aktarma servisleri, seferlerden önce ve sonra şehrin belirli noktalarından terminale yolcu taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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