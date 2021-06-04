Katliamı arazilerin paylaşımı nedeniyle yapmış



Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Şanlı´yı öldüren Yavuz Şanlı´nın, cinayetleri, daha önce satılan arazilerin parası ve miras paylaşımı nedeniyle yaptığı ortaya çıktı.

Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi´nde dün gece saatlerinde amca çocukları Gökhan Şanlı ve Yavuz Şanlı arasında kahvehane önünde tartışma çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Olayın ardından Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı. Yavuz Şanlı amcası Saffet ile yengesi Nuran Şanlı´ya kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Gökhan Şanlı´yı da vuran Yavuz Şanlı, otomobille kaçtı. Şanlı çifti olay yerinde, evli ve 3 çocuk babası kuzeni Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Arbede sırasında yaralanan Yavuz Şanlı ise yakalanarak gözaltına alındı.

5 Mayıs günü ise Saffet Şanlı ile kardeşi Salih Şanlı arasında kavga çıkmıştı. Araya giren Saffet Şanlı´nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı´nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Salih Şanlı çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılmıştı.

İki aile arasında yıllar önce satılan bir arazinin parasının paylaşımı nedeniyle sorun yaşandığı, bir süre önce de miras nedeniyle yapılan arazi paylaşımında tekrar tartışma çıktığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR

2021-06-04 15:28:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.