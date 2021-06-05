Ahmet Sakarya, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya yayınladığı mesajda, “Geçirdiğimiz zorlu süreçte destekleriyle her zaman çocuklarımızın yanında olan değerli öğretmenlerimize teşekkür eder, azimle son güne kadar çalışan öğrencilerimizin sınavda emeklerinin karşılığını almasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.