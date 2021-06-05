Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu Ormanlık alanda bulunan 88 yaşındaki adamın ilk isteği su oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekiplerce ormanlık alanda yaralı şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Madenler Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, dün öğle saatlerinde evden dışarıya çıktı. Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için konu yetkililere haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri (SAKE) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birçok ekip sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç verdi. Arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam ormanlık alanda yaralı bir şekilde bulundu. Yaralı şekilde bulunan Çakar’ın su isteği ise SAKE ekiplerince olay yerinde karşılandı. Bulunduğu yeden kurtarılan Hilmi Çakar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.