Rektör Savaşan 41 üniversiteden gelen öğrenciler ile bir araya geldi

Erasmus Öğrenci Ağı (ESN)’nın şubesi olan Sakarya Üniversitesi’ne bağlı ve ESN Sakarya ev sahipliğinde yılda üç kez düzenlenen ulusal kurullardan biri olan “Erasmus Öğrenci Ağı” Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

41 üniversiteden öğrencilerin bir araya geldiği toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Savaşan öğrenci değişimlerinin üniversitelerin son dönemlerde en çok önem verdiği konulardan biri olduğuna değinerek, “Donanımlı akademisyenlerimiz alanla ilgili teorik ve pratik bilgiyi veriyor. Fakat üniversite dediğimiz şey bunun ötesinde bir ekosistemdir. Bu ekosistemin içerisinde sosyalleşme ve kültürel etkileşim de var. Bizim öğrencilerimiz farklı ülkelere giderek, farklı ülkelerdeki öğrenciler de bizim üniversitemize veya ülkemizdeki farklı üniversitelere gelerek kültürel etkileşimi sağlayacaklar” dedi.

Konuşmasında üniversite derslerinde alınan yetkinlikler dışında sosyal organizasyonların ve kulüplerin öneminden de bahseden Savaşan, “Sakarya Üniversitesi bünyesinde 200'e yakın öğrenci topluluğunu barındırıyor. Uluslararası öğrencilerimiz bir araya gelerek kendi kültürlerini tanıtıyor. Teknik topluluklarımız şehrimiz ve ülkemiz için önemli projelere imza atıyor. Sosyal sorumluluk çalışmaları yapan topluluklarımız da çok fazla var. Onların üstün gayretleri ile SAÜ sosyal sorumluluk alanında üniversiteler arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu bizim için çok önemli bir kazanım” diye konuştu.

Rektör Savaşan konuşmasında gençlere seslenerek, “Siz gençler daha yaşanabilir bir dünyanın anahtarını elinizde tutuyorsunuz. Azim, kararlılık ve irade sizlerde var. Daha hoş görülü bir nesil geliyor. Kendini hem teknik olarak hem de entelektüel kapasite olarak daha iyi donatan, dünyaya açık, sözünü söyleyen ancak karşısındakinin de sözünü dinleyen bir nesil var. Siz bu işleri devraldığınız zaman dünya daha da yaşanır hale gelecek, daha adil, hoş görülü, birbirleri ile kaynaşan insan toplulukları oluşacak diye ümit ediyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ESN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Yavuz, ESN organizasyonu adına Prof. Dr. Fatih Savaşan’a plaket takdim etti.

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