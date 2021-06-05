Heyecanlı pedallar Ayçiçeği Vadisi’nde kıyasıya yarıştı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü sebebiyle düzenlediği, heyecan ve coşkuya sahne olan bisiklet yarışlarında kazananlara Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce adına 10 adet bisiklet hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında, Yenikent'te bulunan Ayçiçeği Vadisi'nde bisiklet yarışları düzenledi. Programa, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yenikent Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bisikletleriyle alana gelen vatandaşlar ve bisiklet sporcuları kıyasıya yarıştı. Çocuklarının ve yakınlarının yer aldığı yarışları izlemeye gelen ailelerin yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu. Etkinlik boyunca Ayçiçek Bisiklet Vadisi, büyük bir eğlence coşkuya sahne oldu.

Etkinlikte kadınlar, erkekler yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde kazanmak için pedal çevirdi. Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapan parkurdaki yarış sonunda, her kategoride birinci olan toplam 10 kişiye Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce adına bisiklet hediye edildi. Etkinlik, hediyelerin takdimiyle sonlanırken hediyelerin sahibi olan kişiler Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür etti.

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