Sakarya´daki 'rüşvet' soruşturmasında 4 tutuklama

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden aralarında icra müdürü ile 2 bilirkişinin de olduğu 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen `kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik´ ve `görevi kötüye kullanma´ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Rüşvet aldıkları ve yolsuzluk yaptıkları iddia edilen, aralarında icra müdürünün de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4´üncü icra müdürü İ.K., 2 bilirkişi ve fotoğrafı başka bilirkişinin kimliğine yapıştırılarak, keşfe götürülen kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 bilirkişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-06-05 16:55:35



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