Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı Vücudunda kırıklar oluşan vatandaş AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı 600 metre sedye ile taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı Vücudunda kırıklar oluşan vatandaş AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı 600 metre sedye ile taşındı

İHA

Düştüğü yerden iki saat sonra kurtarıldı Vücudunda kırıklar oluşan vatandaş AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı 600 metre sedye ile taşındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ağaca çıkan bir kişi, yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Çeşitli yerlerinden kırıklar oluşan vatandaş, UMKE ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden iki saat sonra kurtarılabildi.

Olay, Karasu ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilköy Mahallesi’nde ikamet eden Ali Altundal (59), kendi fındık bahçesinde budamak için çıktığı fındık ağacından bir anlık dikkatsizliği sonucu 10 metre aşağı düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli ve ulaşıma zor olması nedeniyle ambulansın ilerleyememesi sonucu bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

600 metre sedye ile taşındı
Ekipler, yoldan 600 metre uzaklıktaki olay yerine yaya olarak ulaşarak Altundal’ı bulunduğu çıkarttı. UMKE ve AFAD ekiplerince sedye yardımıyla taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen Ali Altundal, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklıklar olduğu tespit edilen Altundal, Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet ve Yeşilköy Mahallesi Muhtarı Eyüp Dinç, özverili çalışmalarından dolayı UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya´da taciz şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya´da taciz şüphelisi tutuklandı
Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu
YEREL HABERLER Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda ...
Sakarya´daki 'rüşvet' soruşturmasında 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya´daki 'rüşvet' soruşturmasında 4 tutuklama
‘Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ operasyonunda: 4 tutuklama İcra müdürü, kapıcı ve 2 bilirkişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER ‘Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ ...
Sakarya'daki düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Sakarya'daki düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe ...
Heyecanlı pedallar Ayçiçeği Vadisi’nde kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER Heyecanlı pedallar Ayçiçeği Vadisi’nde kıyasıya ...
Büyükşehir Dünya Çevre Günü’nde Çark Deresi’ni temizledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Dünya Çevre Günü’nde Çark Deresi’ni ...
Otomobil yoldan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Rektör Savaşan 41 üniversiteden gelen öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Savaşan 41 üniversiteden gelen öğrenciler ile ...
Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam yaralı şekilde bulundu Ormanlık alanda bulunan 88 yaşındaki adamın ilk isteği su oldu
YEREL HABERLER Evden çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adam ...
Ahmet Sakarya, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
YEREL HABERLER Ahmet Sakarya, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar ...
Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Otomobil taklalar atarak yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu: karı-koca yaralandı, kayınvalide hayatını kaybetti Bariyerleri aşarak yan yola düşen araç hurdaya döndü, yaşlı kadın otomobilden yola fırladı Kaza anını anlatan vatandaş Ercan Yeşilyurt: “Yaşlı kadın aracın arka kısmından yola fırladı”
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda feci kaza: 1 ...
Kızıyla üniversite okuyabilmek için 47 yaşında lise diplomasını aldı Yaşları 44 ila 61 arasında olan dört kişi lise diploması heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Kızıyla üniversite okuyabilmek için 47 yaşında lise ...
Jandarma ekipleri Sakarya’da suça geçit vermiyor Tarihi eser ve yasadışı kenevir operasyonu: 107 parça tarihi eser ile 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Sakarya’da suça geçit ...
Onların eğlencesine korona virüs engel olamadı Maske ve sosyal mesafesiz eğlencenin dibine vurdular
YEREL HABERLER Onların eğlencesine korona virüs engel olamadı Maske ...
Miras faciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı Jandarma ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı
YEREL HABERLER Miras faciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna ...
Katliamı arazilerin paylaşımı nedeniyle yapmış
YEREL HABERLER Katliamı arazilerin paylaşımı nedeniyle yapmış
HAVSAK’a 3 sefer daha
YEREL HABERLER HAVSAK’a 3 sefer daha
Hendek Meclisinde elektronik oylama
YEREL HABERLER Hendek Meclisinde elektronik oylama
Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten öldürmüş Arazi parasının paylaşımında anlaşamadıkları için dehşet saçtı Yaralı saldırgan hastanede ayağını tedavi ettirirken yakalandı Anne-baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği olayda yeni detaylar
YEREL HABERLER Amca, yenge ve kuzenini işte bu sebepten ...
Sakarya’da 9 bin 530 litre akaryakıt ve 68 bin 400 adet makaron ele geçirildi Sakarya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçakçılara geçit vermedi
YEREL HABERLER Sakarya’da 9 bin 530 litre akaryakıt ve 68 bin 400 ...
Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında beş kilometre yol yürüdüler
YEREL HABERLER Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında beş kilometre ...
Miras kavgası kanlı bitti; amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü
YEREL HABERLER Miras kavgası kanlı bitti; amcası, yengesi ve ...
Akrabalar arasında miras kavgası: Anne, baba ve oğul hayatını kaybetti 1 ay önce aynı sebepten çıkan kavgada ayağından vurulan kadın bu kez hayatını kaybetti Sakarya’da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı Akrabalarını öldüren saldırgan yaralı olarak yakalandı
YEREL HABERLER Akrabalar arasında miras kavgası: Anne, baba ve oğul ...