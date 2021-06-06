Alkollü sürücünün otomobili yürüyüş yolunda bariyere çarptı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün trafiğe kapalı yürüyüş yoluna girdiği otomobil, yol ortasındaki bariyere çarpıp, savrularak, takla attı. Kaza sonrası yapılan kontrolde sürücü Kemal Şahin'in (21) 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün gece Sapanca Göl Mahallesi yürüyüş yolunda meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 34 CBZ 216 plakalı otomobil, trafiğe kapalı olan bisiklet ve yürüyüş yolunun ortasında bulunan elektrikli bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü herhangi bir şeyi olmadığını belirterek, hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra polis ekiplerine kendini iyi hissetmediğini belirten Şahin, Sapanca Hastanesi'ne götürüldü. Hastane de yapılan kontrolde Şahin'in 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hızla yürüyüş yolunda giden otomobilin, yolun ortasında bulunan bariyere çarptıktan sonra takla attığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2021-06-06 10:47:59



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