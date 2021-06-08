Çark Deresi'ndeki balık ölümlerinin sebebi belli oldu Dere temizliği esnasında oksijensiz kalan balıklar ölmüş Vatandaş Nail Özer: “Oksijensizlikten balık ölümleri olabilir, başka bir şey olmaz”

Sakarya’dan geçen Çark Deresi’nde yaşanan ve tedirginlik oluşturan balık ölümlerinin sebebi belli oldu. Balıkların, ekiplerce dere içerisinde yapılan balçık temizliği sonrasında oksijensizlikten öldüğü bildirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan ölümlerin azalması için Sapanca Gölü’nden dereye su pompalamaya başladı.

Adapazarı ve Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresi’nde dün yaşanan balık ölümleri tedirginlik oluşturdu. Dere içerisinde oluşan balçıkların temizlenmesi sonrasında oluşan ölümler ile alakalı gelişme yaşandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, dere içerisinde yapılan temizlik esnasında suyun bulanıklaşması ile birlikte oksijensiz kalan balıkların öldüğü bildirildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün inceleme başlattığı konuyla alakalı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, derenin suyunun daha fazla berrak olmasını amaçlayarak ölümlerin daha fazla önüne geçilebilmesi için Sapanca Gölü’nden Çark Deresi’ne su pompalamaya başladı. Dün görülen ve endişe oluşturan balık ölümlerine bugün rastlanılmadı.

Yaşanan balık ölümleri ile alakalı konuşan 67 yaşındaki vatandaş Nail Özer, “Bildiğim kadarıyla, 32 Evler tarafında Çark Deresi temizleniyor ve bu esnada oksijensizlikten balık ölümleri olabilir, başka bir şey olmaz yani. Birkaç günden beri görülen balık ölümleri bugün çok nadir görülüyor. Belki çalışmalar ertelenmiş olabilir, o yüzden ölümler durmuş olabilir, şuanda ölümler görülmüyor” ifadelerine yer verdi.

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