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Karasuspor, BAL’a hazır Karasuspor’da dört buçuk aylık hazırlık süresi masaya yatırıldı

İHA

Karasuspor, BAL’a hazır Karasuspor’da dört buçuk aylık hazırlık süresi masaya yatırıldı

9 Haziran Çarşamba günü oynanacak ilk maçla Bölgesel Amatör Lig (BAL), başlayacak. BAL öncesi dört buçuk ay gibi kısa sürede toplandıklarını aktaran Karasuspor Kulübü Başkanı Yüksel Mazlum, “Hendekspor ile oynayarak BAL’a ‘Merhaba’ diyeceğiz. Takıma güveniyoruz ve ligde umutluyuz” dedi.
BAL, 9 Haziran Çarşamba günü Karasuspor ve Hendekspor ile oynanacak maç ile sezonu açacak. Karasu Şehir Stadı’nda Karasuspor, Hendekspor’a ev sahipliği yapacak. 25 Ocak Çarşamba günü başlayan çalışmalarını Karasuspor, bu yıl BAL’da oynayacağı ilk maçıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Geçen dört buçuk aylık süreci, Kulüp Başkanı Yüksel Mazlum, Başkan Yardımcısı Emre Filizfidanoğlu ve Teknik Direktir Serdar Ergelen ile tecrübeli futbolcular değerlendirdi. “25 Ocak günü sahaya indik ve çalışmalarımıza başladık” diyen Karasuspor Kulübü Başkanı Yüksel Mazlum, “Zor bir başlangıç oldu ama aradan geçek dört buçuk ay gibi bir sürede toparlandık. Takımın genel durumu iyi. Genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. Çarşamba günü Hendekspor ile oynayarak BAL’a ‘Merhaba’ diyeceğiz. Takıma güveniyoruz ve ligde umutluyuz” dedi.

Taraftardan mahrum başlamak üzücü
BAL’da genç bir kadronun avantaj olup olmadığını da değerlendiren Başkan Yüksel Mazlum, “Elbette riskleri var ama aksine avantajları da var. Kısa bir lig oynayacağız. Bu da bize tecrübe olacak. Biz kondisyon olarak orta yaşlı oyunculara göre daha aktif bir kondisyona sahip kadroyla sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı. Güçlü takımlarla hazırlık maçları oynadıklarına da vurgu yapan Yüksel Mazlum, “Güçlü takımlarla hazırlık maçları oynadık. Başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Bu maçlar birebir belirleyici unsur olmasa da eksikleri gidermek adına önemli maçlardı. Biz bu maçları avantaja çevirebildik” dedi. Sakarya’nın en güçlü taraflarına sahip olduklarını da iddia eden Mazlum, “Bu taraftardan mahrum başlamak da bizim için oldukça üzücü. Bu da bir dezavantaj. 12. adamımızdan eksik sahaya çıkacağız. Ama onların desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz” diye konuştu.

Desteğe çok ihtiyacımız var
Kulüp olarak karşılaştıkları zorlukları dile getiren Başkan Mazlum, “Her kulüpte olduğu gibi başta maddi olmak üzere bazı sıkıntılarımız var. Fakat ‘İnsanlar destek vermiyor’ diye değerlendiremeyiz. Herkesin maddi yorgunluğu var. Herkes maddi ve manevi ne verebiliyorsa destek olmaya çalışıyor. Pahalı ve masrafları yüksek bir ligdeyiz. Rakiplerimizin bütçesi bizim çok üzerimizde. Elbette desteğe çok ihtiyacımız var. Destek vermeyene de serzenişte bulunamayız. Zaten kimsenin kulübe bir borcu da yok. Karasuspor, 66 yıllık bir kulüp. Kulübü ayakta tutmak için gelmişiz. Takımı ligden çekmek bizim yetki alanımız değil. Bu kulübe emek vermiş büyüklerimizin de rızasını alarak BAL’a katıldık” şeklinde konuştu.

Kimsenin Karasuspor’dan bir üstünlüğü yok
Sistemi ilk etap hazırlık maçlarında sahaya koyamadıklarını belirten Karasuspor Teknik Direktörü Serdar Ergelen, “Takım, oynadıkça sistemi oturttu ve beklentilerimize cevap verdi. Takımı, oynamasını istediğimiz şekle ve oynatabileceğimiz şekle göre bir sistemle sahaya çıkartacağız. Son maçlarda başarılı da olduk. Sistemi sahaya yansıtabilen ve ne oynadığını bilen bir takım olacağız. Rakiplerimiz tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Saygı duyuyoruz. Her zaman dediğimiz gibi kimse Karasuspor’u kolay lokma görmesin” derken, BAL’ı bir tür turnuva gibi gördüklerini söyleyen Karasuspor’un stoper oyuncusu Ruhi Kaan İskender ise, “BAL’a maç maç bakıyoruz. Genç bir kadroyla geç başladık. Yönetimimiz ve sahip çıkanımız yoktu. Ama şu an çok iyi duruma geldik. Elimizden geleni fazlasıyla yapacağız” ifadelerine yer verirken Karasuspor’un santrafor oyuncusu Semih Bayrak’ta, “TFF ücretini toplayarak yatırdık ve lige katıldık. Karasu’nun gençleri olarak taşın altına elimizi koyduk. Artık ciddi meblağlar harcanmayacak ve Karasu’nun öz evlatlarıyla, altyapıdan gelen genç arkadaşlarımızla yolumuzda başarı sağlayacağız. Birlik ve beraberliğimiz en üst seviyede. 1955’ten beri her lige şampiyonluk hedefiyle girdik. Rakip de 11 kişi, biz de 11 kişiyiz. Kimsenin Karasuspor’dan bir üstünlüğü yok” şeklinde konuştu.

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