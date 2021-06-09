Büyükşehir dokundu, İl Ormanı’nın çehresi değişti

Sakarya’nın doğal cenneti İl Ormanı Tabiat Parkı, yapılan dokunuşlarla güzelleşti. Başkan Yüce, “Yaptığımız çalışmalarla araç kapasitesini 300’den 600’e çıkardık. Bungalov evler, çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler yenilendi. İnsanımız göl manzaralı mekanlarda çaylarını yudumlayıp doğanın tadını çıkaracak” dedi.

Sakarya’nın doğal cenneti İl Ormanı Tabiat Parkı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşuyor. İçinde yeşilin her tonunu barındıran, eğlencenin ve doğal yaşamın merkezi olan park, önemli dokunuşlarla şehir turizminin gözdesi olacak. Park içinde bulunan piknik alanları ve sosyal tesisler yenilendi. Park alanındaki ağaçlar budandı, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Macera parkuru ile birlikte bungalov evlerinin bulunduğu alanlarda yenileme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca parkta yapılan yol düzenlemesiyle araç kapasitesi 300’den 600’e çıkarıldı. Genel restorasyonla, parkın çehresi değişti. Yaz sezonunda daha fazla insanın misafir edileceği parkın, doğaseverlerin uğrak mekanı olması bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce parkta vatandaşların yakında göl manzaralı mekanlarda çaylarını yudumlayabileceklerini belirterek, “Yaptığımız dokunuşlarla İl Ormanı Tabiat Parkı’nın çehresini değiştirdik. Ormandaki yol çalışmasıyla 300 olan araç kapasitesini 600’e çıkardık. Artık yolları geniş ve ferah olacak, parkta misafir ettiğimiz araç sayısı 300’den 600’e çıkacak. Şehrin göz bebeği, tabiatın kalbi olan bu alanı tüm Sakaryalılar kullanabilsin diye gayretle çalışıyoruz. Alanda bulunan 2 sosyal tesisi yeniledik. Vatandaşlarımız yakında göl manzaralı mekanlarda çaylarını yudumlayacaklar. Doğal bir cennet olan şehrimizi, vatandaşlarımıza en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Yüce, piknik alanı ve sosyal tesisin doğal yapıya zarar verilmeden yenilendiğini ifade ederek, “Pandemi sürecinde doğanın, tabiatın önemini de bir kez daha anlamış olduk. Yaptığımız ince dokunuşlarla Sakarya’nın turizmine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Mesire alanında bulunan ve misafirlerin konaklayabileceği bungalov evlerin tadilat çalışmaları bitmek üzere. Aynı zamanda çevre düzenlemesi, alan içerisinde bulunan sosyal tesislerin yenilenmesi çalışmaları da son buluyor. Bölgenin görünümüne yakışır bir şekilde boyanan mangal yapma alanlarını da yeniledik. Çalışmalarımızı doğaya zarar vermeden ve doğal yapıyı bozmadan yürütüyoruz. Bu park Sapanca Gölü’nün maviliğini ve yeşilin her tonunu bizlere sunuyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirdiği güçlü personel kadrosu, parkta tam donanımlı bir hizmet veriyor.

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