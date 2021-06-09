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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ Konuşmaları’nın ilk sezonu tamamlandı

İHA

SUBÜ Konuşmaları’nın ilk sezonu tamamlandı

SUBÜ Konuşmaları’nda ilk sezon tamamlandı. YouTube’dan canlı yayınlanan 12 söyleşiyi 9 Haziran’a kadar yaklaşık 35 bin kişi izledi. Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinin katıldığı söyleşiler yeni akademik yılda devam edecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda ilk sezon tamamlandı. Spordan sağlığa, uzay teknolojilerinden edebiyata, algı yönetiminden turizme kadar birçok konunun konuşulduğu 12 söyleşiye; Türkiye’nin alanında önde gelen isimleri konuşmacı olarak katıldı. Üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den canlı olarak yayınlanan ve daha sonra da tekrar ulaşılabilen söyleşiler, 9 Haziran 2021 tarihine kadar yaklaşık 35 bin izlenme sayısına ulaştı. Söyleşilerin moderatörlüğünü konu başlıklarına yönelik olarak SUBÜ akademisyenleri yaptı. SUBÜ Konuşmaları 20212022 Akademik Yılı ile yeni sezonuna başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile başlayan söyleşilere; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Kemal Kaptaner, 2020 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Sahibi Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, Şair, Gazeteci, Senaryo Yazarı, Televizyon Programı Sunucusu ve Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil katıldı. Sezonun son söyleşisi ise SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile gerçekleştirildi.

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