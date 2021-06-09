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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

+1 eğitim modeli Türkiye genelinde ilgi görüyor

İHA

+1 eğitim modeli Türkiye genelinde ilgi görüyor

SUBÜ tarafından geliştirilen +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ilgi görmeye devam ediyor. KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyelerine yönelik olarak Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çalışkan tarafından bir sunum gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi arasında +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin ele alındığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çalışkan, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Koç, KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sedat Ondaral, Prof. Dr. Hüseyin Kırcı, Prof. Dr. Semra Çolak, Prof. Dr. Ümit Cafer Yıldız ve Dr. Öğretim Üyesi Kemal Üçüncü yer aldı.
Toplantıda modele geçmek isteyen KTÜ yetkililerine +1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile ilgili bir tanıtım sunumu gerçekleştiren SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Çalışkan; sistemin temelleri, sahayla ilişkilerin geliştirilmesi, Mesleki Uygulama Sistemi (MUYS) ve sistemin kazandırdıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı; KTÜ öğretim üyelerinin soruları, karşılıklı görüş ve önerilerle tamamlandı.

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