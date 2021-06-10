Görevi başındayken hayatını kaybeden muhtarın ismi parkta yaşatılacak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görevi başındayken vefat eden Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dur’un ismi bir parka verildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, görevi başındayken vefat eden Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dur’un ismini yaşatabilmek için anlamlı bir çalışma başlattı. Başkan Soykan’ın talimatı ile yapılan parka, vefat eden muhtar Hüseyin Dur’un ismi verildi. Başkan Soykan, Hüseyin Dur’un isminin yaşatıldığı parka gelerek incelemelerde bulundu. Bu esnada park içerisinde yapılan basketbol sahasında çocukların basketbol maçına dahil olan Bilal Soykan, oyun sonrasında çocuklar ile yeni bir maç için de sözleşmeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.