Kablolar çalınınca 7 mahalle internetsiz kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde 120 metre uzunluğunda kablo çalınınca, 7 mahalle internetsiz kaldı.

Kaynarca´da sabah saatlerinde çok sayıda internet kesintisi ihbarı alan yetkililer, Merkez Mahallesi´nde yaklaşık 120 metre uzunluğundaki kablonun kesilip çalındığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Çalınan kablo nedeniyle 7 mahalle internetsiz kalırken, polis direklerin arasındaki kabloları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hattın onarımı için ise çalışma başlatılacağı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-06-10 12:44:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.