Büyükşehir, kuzey sahillerinde ‘hayat’ nöbetine başladı

Yaz sezonuna girişle birlikte kuzey sahilleri cankurtaranların “hayat” nöbeti başladı. Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi tarafından Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görevlendirilen 85 personel, 48 keşif kulesi kurdu ve peş peşe kurtarma tatbikatları yaptı. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “7 jet, 3 araç ve 85 personelle cankurtaran faaliyetleri başlamıştır. Vatandaşımızın huzuru ve can güvenliği için güçlü personel kadrosuyla göreve başlanmıştır” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kuzey sahillerinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp cankurtaran faaliyetlerine başladı. Cankurtaran Grup Amirliği Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde alanında uzman kurtarma personeliyle “hayat” nöbetine başladı. 3 ilçede kilometrelerce uzanan kuzey sahillerinde toplamda 48 cankurtaran keşif kulesi kuruldu.

Güçlendirilen cankurtaran kadrosunda 85 personel görevlendirildi, 7 jetski ve 2 araç görevlere tahsis edildi. Tatilcilerin can güvenliği ve huzuru için, 53 kilometrelik sahil hattında aynı anda 9 personel devriye gezecek. Bugün itibariyle tüm kadrosuyla mesaiye başlayan ekipler, kulelerin kurulumunu tamamlayıp en zor görevlere hazır hale gelmek için peş peşe tatbikatlar yaptı.



Hedef can kaybı vermemek

İtfaiye Dairesinden yapılan açıklamada sahillerde hiç can kaybı vermemek için çalışmalara başlandığı belirtilerek, “Şehrimizin 3 önemli sahil kesiminde vatandaşlarımızın herhangi bir aksilik yaşamamaları adına cankurtaran ekiplerimiz göreve başladı. Sahillerimizde yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak personel ve kule sayımızı yükselttik. 37 tane olan kulemizi 48’e, 61 olan personel sayımızı da 85’e yükselterek olumsuzlukları en aza indirmeye gayret göstereceğiz. Kocaali’de bulunan kadınlar plajımız için 3 personelimiz görevde olacak. Tüm hazırlıklar tamamlandı ve 53 kilometrelik sahil hattımızda cankurtaran ekiplerimizin görevi başladı. Hedefimiz vatandaşımızın huzurunu ve can güvenliğini sağlayarak hiç can kaybı yaşanmamasıdır” denildi.

