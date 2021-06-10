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Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (2)

DHA

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (2)


MÜŞTEKİ VE TANIKLAR, İHMALİ OLAN KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya müşteki ve tanıkların dinlenmesine devam edildi. Yaşanan patlamada fabrika yetkililerinin ihmali olduğunu öne süren müşteki ve tanıklar, ihmali olan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.
'ÇOK BASKI VARDI, DENETİMLERDEN ÖNCE HABER GELİYORDU'
Fabrikanın 23 yıllık çalışanı Kıymet Narat, yaşanan olaydan önce devamlı fabrika yetkililerini uyardıklarını ama sonuç alamadıklarını belirterek, "Fabrikada çalıştığımız ilk günden beri üzerimizde baskı vardı. Fakat bu baskı patlamadan 1 ay öncesinde daha da arttı. Bize üretim konusunda çok baskı yapıyorlardı. Fabrikada denetimler yapılıyordu fakat bu denetimler bize 3 gün öncesinden haber verilerek yetkililerin geleceği söyleniyordu. 20 işçi toplamda maksimum 80 koli çıkarabilirken bizden 100 koli çıkarmamız isteniyordu. Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.
`GELEN KOKUNUN MUSKALARDAN DEĞİL, LAVABODAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ´
Fabrikanın üretim bölümünde işçi olarak çalışan ve patlamanın yaşandığı gün izinli olan Ayfer Cerrah, patlamadan önce yetkilileri defalarca uyardıklarını söyleyerek, "1 günde ortalama 20 ile 30 koli arasında üretim yapıyordum. Bu çok fazlaydı. Koku almaya başladım ve bunu E.Ö.'ye ilettim. O bir şey söylemedi, tepki göstermedi. Aradan biraz vakit geçince o da kokuyu aldı ve bana sordu. Ben de muskaların (havai fişek) koktuğunu söyledim. O da bana muskaların değil, lavaboların koktuğunu söyledi. 'Sorun yok' dedi. Bir gün paketleme yaparken muska elimi yaktı. Muska bölümünde çalışanlar da onu bölümün yan tarafına yere serdiler" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2021-06-10 16:48:23

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