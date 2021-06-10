Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (3)

FABRİKA SAHİBİ DURUŞMADA FENALAŞTI
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasında ihmal olduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında; müştekilerin ifadeleri alınırken, tutuksuz sanık fabrika sahibi A.R.E.C., mahkeme heyetine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine duruşmanın yapıldığı cezaevi yerleşkesinde bulunan salona sağlık ekibi istendi. Salona gelen sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek, ambulansa götürülen A.R.E.C., hastaneye kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2021-06-10 16:56:55
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