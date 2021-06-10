Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında 3'üncü duruşma (4)



SORUMLU MÜDÜR İLE GENEL USTABAŞI TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan fabrika sahibi Y.C. ile fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V.´nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, fabrika sorumlu müdürü A.A. ile genel ustabaşı E.Ö.´nün yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan fabrika sahibi A.R.E.C., sorumlu personel A.Ç. ve iş güvenliği uzmanı A.B.´nin tutuksuz yargılanması devam edilmesine karar verildi. Duruşma 13 Eylül gününe ertelendi.

Kararın açıklanmasının ardından davayı takip eden patlamada ölen işçilerin yakınları ile avukatlar duruşma salonu önünde açıklama yaptı. Tahliye kararlarına tepki gösteren Avukat Can Atalay, "İşçi canını sarf malzemesi olarak görmeye alışmış bu işveren ve bu işverenin elemanları ile yöneticileri. E.Ö. bunlardan bir tanesi. Mesele 7 işçinin canı, mesele oradan sağ kurtulan bu insanlar. Bu kadar ucuz olamaz. Türkiye´de en ucuz üretim maliyeti işçi canı olarak görülmemeli. Bu insanlar işsiz kalma pahasına bu davayı takip ediyorlar. Bu insanlar para teklifine rağmen bu davayı takip ediyorlar. Buraya gelip bu insanlara sahip çıkmamız gerekir. Biz bu tahliyelere katılmıyoruz. Başta E.Ö. olmak üzere işçi yatıştıran, işçinin şikayetini bastıran işçiyi tehdit eden ve buna ortak olanların yani olası kasıtla cinayete ortak olanların bu kadar hızlı salıverilmesine biz katılmıyoruz. Bu davanın takipçisiyiz. Bu dava kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir." dedi.

`YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER´

Sorumlu müdür ile genel ustabaşının tahliye edilmesine tepki gösteren Avukat Gülşen Uzuner sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Böyle kurtulamayacaklar, yaptıklarının hesabını versinler. Yaptıklarının hesabını versinler ki biz bir daha cenazeye gelmeyelim, biz bir daha dava dosyasına gelmeyelim. Başka bir şekilde bir araya gelelim. Biz morg kapılarında tanıştık birbirimizle. Aileler orada beklerken tanıştı. Parçalar karıştı birbirine biz böyle tanıdık birbirimizi. Bunu da görsünler, bunu da bilsinler. Bu işin peşindeyiz bütün Türkiye´ye de bunu duyuracağız." diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2021-06-10 20:42:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.