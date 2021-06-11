Bekçilere afetlere karşı bilinçlendi

AFAD Sakarya İl Müdürlüğü tarafından Mahalle Bekçilerine yönelik ‘Temel Afet Bilinci Eğitimleri’ devam ediyor.
2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 340 Mahalle Bekçisine 710 Haziran tarihleri arasında Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitime katılan Bekçilere; afet öncesi, sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar, risk azaltma çalışmalarının ve afet çantasının önemi gibi konular AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanları tarafından anlatıldı. Bunun yanı sıra afetlerde yapılması gereken ‘Çökkapan ve tutun’ hareketleri de uygulamalı olarak eğitimleri gösterildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.