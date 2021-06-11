Alkollü sürücü hatalı sollama yaptı, iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü bir sürücü, hatalı sollama yapınca kaza kaçınılmaz oldu. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen F.Ö. idaresindeki 06 MDD 03 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen R.Ç. idaresindeki 54 ADT 809 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan F.Ö., S.E., M.E. ve R.Ç. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, F.Ö.’nün ise 1.62 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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