Karasu’ya bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı

Karasu Limandere Mahallesi’nde içmesuyu temininde yetersiz kalan hatta ilave olarak bin 500 metre uzunluğunda içmesuyu hat imalatı Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Devam eden çalışmalar tamamlandığında bölgedeki 2 mahallede su kesintisi problemlerinin uzun yıllar boyunca önüne geçilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karasu İlçesinin Limandere Mahallesinde 2 mahalleye su temin eden hattın yetersiz kalması nedeniyle bölgede hizmet verecek bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hat imalatına başlandı. Yassıgeçit ve Subatağı mahallelerine içmeuyu taşıyacak hatta çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında yaşanan su kesintisi ve kış aylarında yaşanan bulanıklık sorunları uzun yıllar boyunca yaşanmayacak. Yapılan çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü altyapı ağımızı şehrimizin her noktasına ulaştırmak için çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarda şehrimizin gelecek nüfus potansiyelini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapı hatlarımız ile uzun yıllar boyunca yaşanacak sorunları engelliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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