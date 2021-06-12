Çocukların dikkati yavru kedinin hayatını kurtardı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde park halindeki otomobilin tekerlek boşluğuna girerek sıkışan yavru kedi çocukların dikkati sonucu kurtarıldı.

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde park halindeki bir otomobilin tekerlek boşluğuna giren yavru kedi sıkıştı. Yavru kediyi gören çocukların haber vermesi üzerine vatandaşlar, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı, “Yavru kediyi çocuklar fark etmiş. Onlar sayesinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çocukların duyarlı davranması çok güzel” ifadelerine yer verdi.

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