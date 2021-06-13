Bahçem satış merkezinin açılışı yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanpark içerisinde hayata geçirilen Bahçem 14 Haziran Pazartesi günü açılıyor. Bahçem’de iç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ürünlerinin satışı da Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanpark içerisinde hayata geçirilen Bahçem açılıyor. FİDAN A.Ş bünyesinde hizmet sunan ve bahçeye dair tüm ürünlerin yer aldığı proje Sakarya’nın peyzaj ve süs bitkiciliği alanında güçlü yanlarını gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin bizzat takip ettiği Bahçem de iç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ürünlerinin satışı da Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle yapılıyor. Kısa süre önce hizmet sunmaya başlayan Bahçem’in resmi açılışı ise 14 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Ormanpark’ta 50 metrekare alanda tamamlanan proje fidan ve çiçeklerin oluşturduğu rengârenk ortamıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Hizmete başladığı ilk günden bu yana bahçe için aranılan her şeye ziyaretçiler Bahçem’de ulaşabiliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 14 Haziran Pazartesi günü resmi açılışının yapılacağı Bahçem’i ziyaret etmeye tüm vatandaşlar davet edildi.

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