3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı Miras kavgasında amcasını, yengesini ve kuzenini öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı Miras kavgasında amcasını, yengesini ve kuzenini öldürdü

İHA

3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı Miras kavgasında amcasını, yengesini ve kuzenini öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde miras meselesinden çıkan kavgada amcasını, yengesi ve kuzenini tabancayla vurarak öldüren şahıs, hastanedeki tedavisi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 4 Haziran gecesi Erenler Kamışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması meselesinden tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Y.Ş., amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı’yı tabanca ile vurarak öldürdü. Aynı aileden 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan olayda yaralanan Y.Ş., yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz ay yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan S.Ş., mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Y.Ş.’nin olayın devamında yaşanan tartışmada 3 yakınını öldürdüğü öğrenildi. Tutuklanan şahsın evinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda ise olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: “160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Treni bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız” Sakarya’daki TÜRASAŞ fabrikasını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setlerini inceledi “95 araçlık 19 Set Milli Elektrikli Tren siparişi alındı ve seri üretim süreci için satın alma faaliyetleri başlatıldı” “Yerlilik oranını yüzde 80’e ulaştırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “160 kilometre hıza ulaşan ...
Savaşa gider gibi askere uğurladılar Gençlerin tepki çeken asker kutlaması
YEREL HABERLER Savaşa gider gibi askere uğurladılar Gençlerin tepki ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 207 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 207 bin 900 ...
Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti Garaj yapmak için çıktığı çatıdan düştü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını ...
Ayakları traktöre sıkışan 2 çocuğun yardımına itfaiye yetişti Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Ayakları traktöre sıkışan 2 çocuğun yardımına itfaiye ...
Bahçem satış merkezinin açılışı yapılıyor
YEREL HABERLER Bahçem satış merkezinin açılışı yapılıyor
Eskrim Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Eskrim Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı
Büyükşehir’den yağış uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yağış uyarısı
Geyve yeni cazibe merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyve yeni cazibe merkezine kavuşuyor
Sapanca Ultra Dağ Maratonu koşuldu 
YEREL HABERLER Sapanca Ultra Dağ Maratonu koşuldu 
Namaz kılmak için camiye gitti, döndüğünde traktörünü yerinde bulamadı Park halindeki traktörü çalarak kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Namaz kılmak için camiye gitti, döndüğünde traktörünü ...
‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi büyük ilgi görüyor
Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor
Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev tilkiye yaradı Evin sahibi Mustafa Turan: “Onlar da canlı varlık o yüzden bir şey yapmadık, burada hayatını sürdürüyor”
YEREL HABERLER Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev ...
Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
YEREL HABERLER Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek ...
Çocukların dikkati yavru kedinin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Çocukların dikkati yavru kedinin hayatını kurtardı
Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
YEREL HABERLER Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
Çiftçinin kazanacağı dev tarım pazarı için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Çiftçinin kazanacağı dev tarım pazarı için ilk kazma ...
Karasu’ya bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı
YEREL HABERLER Karasu’ya bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu ...
Rektör Sarıbıyık: “İlim Yayma Ödülleri motivasyon kaynağı oluyor”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık: “İlim Yayma Ödülleri motivasyon ...