Özel Adatıp Hastanesinden ‘Kan Bağışçıları Günü’nde anlamlı ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Adatıp Hastanesinden ‘Kan Bağışçıları Günü’nde anlamlı ziyaret

İHA

Özel Adatıp Hastanesinden ‘Kan Bağışçıları Günü’nde anlamlı ziyaret

Adatıp Sağlık Grubu’na bağlı olarak Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, ’14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’ dolayısıyla Türk Kızılayı Sakarya Şubesini ziyaret etti.
Adatıp Sağlık Grubu’nu temsilen Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Pınar Erdağ ve Satış Pazarlama Sorumlusu Ali Yeşil, ’14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü’ sebebi ile Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ve Türk Kızılayı Sakarya Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret esnasında, kan bağışının önemi ve Adatıp Sağlık Grubu olarak bu konuda gösterilen hassasiyet konuşularak, Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ile önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmek üzere sosyal sorumluluk çalışmaları taslakları hazırlandı. Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki’nin makamında gerçekleştirilen görüşmede Adatıp Ekibi, kan bağışlarının simgesi haline gelen kek ve meyve suyu hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da yasadışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da yasadışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş ele ...
Ormanda doğan buzağıyı kucağında ahıra taşıdı
YEREL HABERLER Ormanda doğan buzağıyı kucağında ahıra taşıdı
Kalbine yenik düşen Özel Harekat Polisine tören 21 gün önce emekli olmuştu, mesai arkadaşları tarafından törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Kalbine yenik düşen Özel Harekat Polisine tören 21 ...
19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 milyar yatırım Bakan Karaismailoğlu: “Taş üstüne taş koymayanların, ettikleri boş laflar sizi aldatmasın” “Devam eden projeler ile toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyon TL’ye ulaşacak”
YEREL HABERLER 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 96 ...
Raylı sistem 3 farklı güzergaha çalışacak 4 farklı proje için talimat verdi Sakarya’daki raylı sistem projesi Bakan Karaismailoğlu’na sunuldu
YEREL HABERLER Raylı sistem 3 farklı güzergaha çalışacak 4 farklı ...
Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek (2)
YEREL HABERLER Gebze-Darıca metro hattı 2023 yılında hizmete girecek ...
3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı Miras kavgasında amcasını, yengesini ve kuzenini öldürdü
YEREL HABERLER 3 akrabasını öldüren şahıs tutuklandı Miras ...
Bakan Karaismailoğlu: “160 kilometre hıza ulaşan Milli Elektrikli Treni bu yıl içerisinde milletimizin hizmetine sunacağız” Sakarya’daki TÜRASAŞ fabrikasını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli tren setlerini inceledi “95 araçlık 19 Set Milli Elektrikli Tren siparişi alındı ve seri üretim süreci için satın alma faaliyetleri başlatıldı” “Yerlilik oranını yüzde 80’e ulaştırmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “160 kilometre hıza ulaşan ...
Savaşa gider gibi askere uğurladılar Gençlerin tepki çeken asker kutlaması
YEREL HABERLER Savaşa gider gibi askere uğurladılar Gençlerin tepki ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 207 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 207 bin 900 ...
Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti Garaj yapmak için çıktığı çatıdan düştü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tatil için geldi, yüksekten düşerek hayatını ...
Ayakları traktöre sıkışan 2 çocuğun yardımına itfaiye yetişti Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Ayakları traktöre sıkışan 2 çocuğun yardımına itfaiye ...
Bahçem satış merkezinin açılışı yapılıyor
YEREL HABERLER Bahçem satış merkezinin açılışı yapılıyor
Eskrim Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Eskrim Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı
Büyükşehir’den yağış uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yağış uyarısı
Geyve yeni cazibe merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Geyve yeni cazibe merkezine kavuşuyor
Sapanca Ultra Dağ Maratonu koşuldu 
YEREL HABERLER Sapanca Ultra Dağ Maratonu koşuldu 
Namaz kılmak için camiye gitti, döndüğünde traktörünü yerinde bulamadı Park halindeki traktörü çalarak kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Namaz kılmak için camiye gitti, döndüğünde traktörünü ...
‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi büyük ilgi görüyor
Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Haziran meclisi toplanıyor
Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev tilkiye yaradı Evin sahibi Mustafa Turan: “Onlar da canlı varlık o yüzden bir şey yapmadık, burada hayatını sürdürüyor”
YEREL HABERLER Tilki mahalledeki boş evi mesken tuttu Boş kalan ev ...