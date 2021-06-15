Büyükşehir’den kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 16 Haziran Çarşamba 06.00 ile 18.00 saatleri arasında şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, ekiplerin olumsuz durumlara karşı teyakkuzda olacağı dile getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 16 Haziran Çarşamba 06.00 ile 18.00 saatleri arasında şehrimizde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacaktır. Vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden tarafımıza ulaşabilirler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.