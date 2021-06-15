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Uçağın yanına 2 adet vagon yerleştirilecek Başkan Yüce’den kütüphane ve kafeterya vagon müjdesi

İHA

Uçağın yanına 2 adet vagon yerleştirilecek Başkan Yüce’den kütüphane ve kafeterya vagon müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Duran Parkı’nda hayata geçirdiği Uçak Restoran’ın yanına 2 adet vagon yerleştirilecek. Mecliste müjdeyi veren Başkan Yüce, “Parka uçak koyup vagon koymamak olmaz diyerek 2 adet vagon aldık. Vagon şehrimizin önemli simgelerinden bir tanesi. Bunlardan biri restoran diğeri de kütüphane olacak. En kısa sürede tamamlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi. 26 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki vagonlar uçağın yanında yer alacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı projelerle şehre yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Kentin merkezindeki Aziz Duran Parkı’nda vatandaşların hoş vakit geçirebileceği bir mekân daha hayata geçirilecek. Konuyla ilgili detayları Büyükşehir Meclisi’nde açıklayan Başkan Ekrem Yüce, henüz hizmete başlamadan vatandaşın ilgisini ve beğenisini kazanan Uçak Restoran’ın yanına 2 adeta vagon yerleştirileceğini söyledi.
Vagonlardan birinin kitap evi, diğerinin ise kafeterya olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamız vagonun merkezi. Aziz Duran Parkımıza uçağı koyup vagonu koymamak olmazdı. Vagon şehrimizin önemli simgelerinden bir tanesi, bizde güzel hatıraları olan bir obje. Türkiye’de vagonun merkezi de Sakarya’dır. Bu konuda çalışma başlattık ve 2 adeta vagon aldık. Bu vagonların bir tanesi vagon kafe, diğeri de kitap evi yani kütüphane olacak. Bir tanesinde kitap okurken, diğerinde çay içip yemek yiyip sohbet edeceğiz. Uçağın tam 20 metre mesafesine vagon kafe, yine 20 metre yakınına da vagon restoranı yerleştireceğiz. Şuan projelendirme aşamasındayız, bu proje parkımıza çok yakışacak. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp burada misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesinden projenin detaylarına ilişkin verilen bilgiye göre vagonların her biri 26 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olacak. Bu vagonlar Uçak Restoran’ın 20’şer metre mesafesine yerleştirilecek. Teslim alınan vagonlar, projelendirme sürecinin sonrasında bölgeye yerleştirilecek. Aziz Duran Parkı’nın projelerin hizmete başlamasından sonra vatandaşın en çok tercih edeceği sosyal alanlardan biri olması bekleniyor.

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