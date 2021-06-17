Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı

Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi Güreş Takımı iki büyük başarı elde etti.
Belediye Güreş Antrenörü Kamil Özdağ eşliğinde şampiyonaya katılan sporcular; Eymen Özdağ 11 yaş 2630 kilogram serbest kategoride Türkiye 3’üncüsü, Yunus Emre Baycan 1213 yaş 44 kilogram serbest kategoride Türkiye 3’üncüsü oldular. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Sporcuları Antalya’daki başarılarının ardından makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti. Soykan, “Akyazı Belediyesi Güreş Takımının Türkiye genelinde derece yapması bizleri çok gururlandırdı” diyerek, Kamil Özdağ’a ve sporculara başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.