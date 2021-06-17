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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hendek Belediyesi Güreş Takımı Antalya’da

İHA

Hendek Belediyesi Güreş Takımı Antalya’da

Hendek Belediyesi Güreş Takımı 1723 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan (111213 yaş kategorisinde) Türkiye Grekoromen Güreş Müsabakasında ilçeyi temsil edecek.
Hendek Belediyesi Güreş Takımı olarak ilk maçlarına çıkacak olan sporcular, Alper Çayır (13 yaş) Mehmet Ertuğrul Namlı, Oğuzhan Çayır, Cihat Silahçı (12 yaş) Abdüssamed Terzi, Efe Demir, Yusuf Eme Yemenli, Kerem Ali Sarı, Oğuzhan Şeker (11 yaş) kategorisinde ilçeyi temsil edecekler. Hendek Belediyesi Güreş Takımı olarak Antalya da düzenlenecek olan Türkiye Grekoromen Güreş Müsabakasına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Kafile Başkanı ve Antrenör Rıza Yetim, “111213 Yaş Minikler Grekoromen Milli Takımına İlçemizden de sporcu göndermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah Milli Takımımıza İlçemizden de sporcu kazandırarak Hendek’i gururlandırırız. Antrenörlerimize ve tüm imkanları sporcularımıza seferber eden Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu’na takımımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “ Spora ve sporcuya büyük önem veren bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Ata sporumuz güreşte alınan her bir başarıya çok seviniyorum. Göreve başladığımız günden bu yana kurumumuzdaki spor branşlarına ve sporculara ayrı bir ilgi gösterdik. Bu ilgi ve alakanın meyvelerini alınca çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.
Minikler Grekoromen Milli Takımına İlçemizden de sporcu kazandırmak adına geleceğe yönelik umutlarımıza her platformda spora ve sporcuya destek olarak başarının olduğu her yerde olmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Babaoğlu, “Bu şehrin çok büyük bir potansiyeli var. Sahip olduğumuz kulüplere ve sporculara destek olarak birçok başarıya ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Buradaki gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yok. Onları spor konusunda desteklemek, imkan sağlamak, yetenekleri doğrultusunda yeni alanlar açmak bizim görevimiz ben şimdiden minik kardeşlerimize başlar diliyorum inşallah güzel sonuçlarla dönüp Hendek’imizi gururlandırırlar” şeklinde konuştu.

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