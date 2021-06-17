Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Şehid Muhubbi Çelik Caddesi üzerinde bulunan cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar M.A. ile Y.G. olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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