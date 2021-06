+1 Eğitim Modeline YÖK desteği

SUBÜ’nün öncüsü olduğu +1 Uygulamalı Eğitim Modeli, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ile desteklendi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Modelin kurucusu ve her eğitim düzeyi ile her birimde uygulayıcısı olarak sistemi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) öncüsü olduğu ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ile desteklendi. Yönetmelikle uygulamalı eğitimin ve stajların çerçevesi ve detayları belirlenirken öğrencilerin çalıştıkları sürece sigortalarının yatırılması ve ücretlerinin ödenmesi garanti altına alındı. Yönetmelikle 2019 yılı verilerine göre 2564 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ortalaması yüzde 85,6 iken Türkiye’de yüzde 73,6’da kalmasına çözüm üretmek amaçlanıyor. Ayrıca niteliğin artmasının yanı sıra istihdam oranlarının yükselmesi ve katma değerli ürün üretiminin çoğalması bekleniyor. +1 Eğitim Modeli, kısa sürede Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversitede belirli düzey ve birimlerde uygulanmaya başlandı.



Katılımcı bir yöntemle hazırladık

Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, “Beşeri sermayenin talep edilen nitelikleri haiz, mesleki bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmesini sağlamak amacıyla ‘katılımcı’ bir anlayış ve ‘askıya çıkarma’ yöntemiyle hazırladığımız ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ bugün resmi gazetede yayımlandı. Üniversite mezunlarımızın istihdam edilebilirliğine katkı sağlayacak bu önemli düzenlememizin yükseköğretimimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



İş dünyası benimsedi

Yıllar boyunca emek vererek geliştirdikleri modelin yönetmelikle desteklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İş dünyası ilk andan itibaren modeli benimsedi. İlk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da destekçimiz oldu. İlerleyen süreçte modelimiz üniversitemizin ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluşuna temel teşkil etti. Geldiğimiz aşamada ise YÖK tarafından hazırlanan yönetmelikle yasal bir çerçeveye kavuşmuş olması bizler için gurur verici. +1 Eğitim Modeli’nin kurucusu ve her eğitim düzeyi ile her birimde uygulayıcısı olarak sistemi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

