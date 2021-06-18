+1 Eğitim Modeline YÖK desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

+1 Eğitim Modeline YÖK desteği

İHA

+1 Eğitim Modeline YÖK desteği

SUBÜ’nün öncüsü olduğu +1 Uygulamalı Eğitim Modeli, Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ile desteklendi. Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Modelin kurucusu ve her eğitim düzeyi ile her birimde uygulayıcısı olarak sistemi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) öncüsü olduğu ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ ile desteklendi. Yönetmelikle uygulamalı eğitimin ve stajların çerçevesi ve detayları belirlenirken öğrencilerin çalıştıkları sürece sigortalarının yatırılması ve ücretlerinin ödenmesi garanti altına alındı. Yönetmelikle 2019 yılı verilerine göre 2564 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının istihdam oranının İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ortalaması yüzde 85,6 iken Türkiye’de yüzde 73,6’da kalmasına çözüm üretmek amaçlanıyor. Ayrıca niteliğin artmasının yanı sıra istihdam oranlarının yükselmesi ve katma değerli ürün üretiminin çoğalması bekleniyor. +1 Eğitim Modeli, kısa sürede Türkiye’de 100’ün üzerinde üniversitede belirli düzey ve birimlerde uygulanmaya başlandı.

Katılımcı bir yöntemle hazırladık
Yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yekta Saraç, “Beşeri sermayenin talep edilen nitelikleri haiz, mesleki bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmesini sağlamak amacıyla ‘katılımcı’ bir anlayış ve ‘askıya çıkarma’ yöntemiyle hazırladığımız ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ bugün resmi gazetede yayımlandı. Üniversite mezunlarımızın istihdam edilebilirliğine katkı sağlayacak bu önemli düzenlememizin yükseköğretimimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İş dünyası benimsedi
Yıllar boyunca emek vererek geliştirdikleri modelin yönetmelikle desteklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İş dünyası ilk andan itibaren modeli benimsedi. İlk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da destekçimiz oldu. İlerleyen süreçte modelimiz üniversitemizin ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluşuna temel teşkil etti. Geldiğimiz aşamada ise YÖK tarafından hazırlanan yönetmelikle yasal bir çerçeveye kavuşmuş olması bizler için gurur verici. +1 Eğitim Modeli’nin kurucusu ve her eğitim düzeyi ile her birimde uygulayıcısı olarak sistemi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Üniversitesinde erken sınav heyecanı
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinde erken sınav heyecanı
Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yılı coşkuyla ...
SASKİ ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER SASKİ ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren 39 yaşındaki kişi hayatını ...
Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ateşlendi Tehlikeli anların yaşandığı asker karşılaması kamerada
YEREL HABERLER Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ...
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Erenler’de can dostları unutulmuyor
YEREL HABERLER Erenler’de can dostları unutulmuyor
Şehir merkezinde hareketli dakikalar: Bir anda yere yığıldı Alkol komasına giren şahsa sağlık ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Şehir merkezinde hareketli dakikalar: Bir anda yere ...
Vakıf Köprüsü yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Vakıf Köprüsü yeniden hizmete açıldı
Hendek Belediyesi Güreş Takımı Antalya’da
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi Güreş Takımı Antalya’da
Başkan Yüce: “En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve gayretleridir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “En büyük gücümüz gençlerin enerjisi ve ...
Başkan Yüce: “2023 hedefi için büyük rol üstlenen kadınlarımıza inancımız tam”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “2023 hedefi için büyük rol üstlenen ...
Hakim karşısına çıkan BAE ajanı kendini gazeteciyim diye savundu Sakarya’da yakalanan BAE ajanı hakim karşısına çıktı BAE ajanı olduğu iddia edilen Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal: “Gazeteci işi gereği istihbarat toplar” “Casusluk faaliyeti yapmadım, gazetecilik yaptım”
YEREL HABERLER Hakim karşısına çıkan BAE ajanı kendini gazeteciyim ...
Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı
YEREL HABERLER Akyazı Belediyesi Güreş Takımından büyük başarı
Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
YEREL HABERLER Çevre temizlik farkındalığı için yollara düştüler
Sakarya Polisi uyuşturucu tacirlerinin nefesini kesti: 23 gözaltı Sakarya'da 20 adrese yapılan eş zamanlı baskın saniye saniye görüntülendi Adreslerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla böyle yakalandılar
YEREL HABERLER Sakarya Polisi uyuşturucu tacirlerinin nefesini ...
Başkan Ekrem Yüce: “Sakarya'da hayvancılığa ivme katacak bir tesis kuruyoruz” Sakarya’da kurulacak bu tesis sayesinde vatandaş kaliteli ürünü uygun fiyata alacak
YEREL HABERLER Başkan Ekrem Yüce: “Sakarya'da hayvancılığa ivme ...
Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ’den yoğun mesai
YEREL HABERLER Sağanağın etkilediği Sapanca'da SASKİ’den yoğun mesai
Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon oldu Sertliğine aldırış etmedi aldığı eğitimler sayesinde Dünya Şampiyonasına vize aldı Muay Thai’de dünya şampiyonluğu hedefleyen sporcu Yaren Yılmaz: "Zorluklar yaşadım, ama bunlara rağmen çalışmalarımızın karşılığını aldık"
YEREL HABERLER Bütün zorlukları geride bırakarak şampiyon ...
SASKİ’den Kaynarca ilçesine şube müdürlüğü Şube Müdürü muhtarlar ile buluşarak taleplerini dinledi
YEREL HABERLER SASKİ’den Kaynarca ilçesine şube müdürlüğü Şube ...