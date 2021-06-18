97 yaşındaki Havva ninenin aşısı evinde yapıldı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Havva Yazıcı’nın aşısı mobil ekip tarafından evinde yapıldı.

Ülke genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken sağlık kuruluşlarına gitme imkanı bulunmayan yaşlıların aşıları mobil ekiplerce evlerinde yapılıyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan 97 yaşındaki Havva Yazıcı'nın aşısı mobil sağlık ekibince yapıldı. Yazıcı'nın evine gelen doktor Nezaket İrem Zando ile sağlık personeli Birgül Köse tarafından aşıyı uyguladı. Yazıcı'nın ailesi, aşıyı uygulayan sağlık personeline teşekkür etti.

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