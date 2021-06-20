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TEM Otoyolunda soya fasulyesi yüklü tır devrildi Yol soya fasulyesi ile kaplandı, kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

TEM Otoyolunda soya fasulyesi yüklü tır devrildi Yol soya fasulyesi ile kaplandı, kabinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan soya fasulyesi yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma neticesinde yaralı olarak itfaiye ekiplerince kurtarılırken, soya fasulyesi ile kaplanan yol temizlendi.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.V. idaresindeki 29 AD 417 plakalı soya fasulyesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yola dökülen soya fasulyelerinin temizlenmesinin ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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