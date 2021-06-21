Büyükşehir sporcularından atletizm başarısı

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Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, her branşta Türkiye ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü atletizm takımı İzmir’de düzenlenen Kulüpler Arası 1. Lig Yarışları’nı dördüncü tamamlayıp final müsabakası için biletini aldı. 1920 Haziran tarihlerinde İzmir Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen Kulüpler Arası 1. Lig Yarışları’na katılan Büyükşehir Atletizm Takımı, farklı kategorilerde başarılara imza attı. Genç sporcular, atletizm branşlarındaki müsabakaları takım olarak 4’üncü sırada tamamlayıp Mersin’de düzenlenecek atletizm finaline katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İzmir’de düzenlenen yarışlarda Azra Damla Ayvaz yüksek atlamada birinci, Merve Kurtoğlu engelli koşuda birinci, Zeynep Sude Ertek 400 metre koşuda ikinci, Dilan Merç üç adım atlamada üçüncü, Mine Kahraman gülle atmada üçüncü, Zeynep Sude Ertek, Sudenur Kesim cirit atmada beşinci, Elif Yağcıoğlu, Mertve Kurtoğlu, Dilan Meriç de 4x100 metre bayrak yarışında üçüncü olmuştur. Takımımız İzmir’deki yarışları 4’üncü tamamlayıp Mersin’deki finallere katılmaya hak kazanmıştır. Tüm sporcuları başarılarıyla şehre kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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